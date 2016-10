Unidos Para No Caer

Maria Garza By

Cada que uno prende la television, el radio, o ve el celular es el mismo tema, política.

El día de votar se acerca, y al parecer todos nos involucramos de una u otra manera. Yo de ninguna manera me considero de un partido politico en particular, y para ser sincera, no soy de andar propagando mis sentimientos politicos.

El ser inmigrante tiene mucho que ver en estas eleciones, al parecer tu voto cuenta. Me quedo pensando…En realidad my voto cuenta? Elección tras elección el presidente es elegido por el Colegio Electoral, no por mayoría de votos.

Tal vez los politicos tengan que hacer su trabajo y hacerse ver en las redes de comunicaciones es parte de eso, pero si uno se pone a pensar, en realidad podremos hacer un cambio si sali-mos a votar? Y si no me gustan ningunos de los partidarios, porque votar? Quien gana en reali-dad si uno vota o no? Las redes sociales? Los partidos politicos? Nosotros? Nadie?

Las preguntas se siguen acumulando, y las respuestas son pocas. Tenemos que hacer con-ciencia de a donde queremos realmente llegar. Si piensas que tu voto para la diferencia, sal a votar! Si eres indiferente, que mas da.

Lo que realmente esta en nuestras manos es seguir trabajando, y duro, como siempre lo hemos hecho. Si eres estudiante, si eres inmigrante, si eres, quien seas…Uno no puede dejar de tra-bajar por salir

adelante, cualquiera que sea tu papel en estos instantes, mañana cambiara, el mes que entra tal vez tengas que cambiar de papel, uno nunca sabe.

Las elecciones vendrán, la gente saldrá o no a votar y seguirán nuestros días, tal vez nos sen-tiremos mejor si salimos a votar, pero tal ves no nos gusten los resultados de la elección. De cualquier manera otro día vendrá y otro día se ira.

Si pensamos que hicimos un cambio o no con nuestro voto, no sera de importancia. Tendremos un nuevo presiente o presidenta, y seguiremos nuestra vidas.

Lo importante es que hagamos lo que nuestra conciencia nos dicte, de esa manera podremos empezar a dar pasos en la dirección que creemos es correcta.

No hay que olvidarse de los valores que nos hacen únicos, y no dejemos que nuestra cultura sea mutilada. día a día hay que trabajar duro y seguir siempre adelante. Al final de cuentas, la superación personal no te la dará ningún presidente, si no tu mismo.

